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الجمعة، 24-02-2023 09:22 م

مجموعة العمل المالي تقرر خروج المغرب من اللائحة الرمادية

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الوكيل الإخباري - قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خلال الاجتماع العام للمجموعة الذي اختتم أعماله في باريس اليوم الجمعة، خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ "اللائحة الرمادية".

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وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة وزعته السفارة المغربية بعمان اليوم الجمعة، أن قرار المجموعة جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في شباط 2021.


ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، يضيف البلاغ، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و 18 كانون الثاني 2023.


وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.


وأكد البلاغ، أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف "باللائحة الرمادية"، يأتي تتويجًا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددًا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير الرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.


ويشار إلى أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.


ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، جددت المملكة المغربية، التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.


بترا

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