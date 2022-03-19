السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

أبو عاقولة: نشاط ملحوظ في حركة الشحن على خط سوريا ولبنان

التعليم العالي: الجامعات هي من تحدد دوام طلبتها في رمضان

سوريا تكشف عن وضع مخزون القمح لديها

رفع أسعار الحليب الطازج في الأردن

السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

الخلايلة: إدارة الأسرة ليست بالأمر البسيط

إعلان نتائج التوافقات مع شركات الاتصالات بشأن الجيل الخامس الأسبوع المقبل

الاقتصادي والاجتماعي: مناقشة قطاع الاتصالات ضمن حالة البلاد 2021

روسيا تسجل أقل من 500 وفاة و33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع صباح الأحد

السبت، 19-03-2022 11:57 ص

الحكومة تطرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن قمح

thumbs_b_c_438fe1d00bf3c03deeaea3b8920fa2f4


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء جديد لشراء كمية 120 ألف طن من قمح.

اضافة اعلان

 

وبين الإعلان، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه على من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينار أردني غير مستردة.

وبينت الوزارة أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس المقبل. 

واشترطت الوزارة إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-
1-صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.


2-صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ فض العروض.


3-صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
640-2

بورصة قطر تخسر 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية في أسبوع

623589e54236046e5b483a3f

سوريا تكشف عن وضع مخزون القمح لديها

4bd1b93f-حليب

رفع أسعار الحليب الطازج في الأردن

TGETR

شركات نفط أميركية تعلق عملياتها في روسيا بسبب الحرب

6235811f4c59b743b55c2806

انخفاض أسعار الذهب في مصر

e3b7457bfd72e2332943074d7dfbf9dd

4 دول أوروبية تدعو لوضع استراتيجية لحماية أمن الطاقة

أخبار متعلقة
cf753bac-طريقة-تحضير-ماء-الشعير

الحكومة تطرح عطاء جديد لشراء 120 ألف طن شعير

320221123846717517114

الحكومة تطرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن قمح

640

23 باخرة قمح وشعير ستصل المملكة تباعاً حتى آب

ea2799db-dfb9-40ce-a3b7-678d7eb3dafc

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

نورد-ستريم-2

الرئيس الأوكراني يدعو لإغلاق خط غاز “نورد ستريم 2” الروسي

0L5A1485 - Copy

خبراء: الطبقة الوسطى رافعة للاقتصاد الوطني