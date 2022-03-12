الحكومة تطرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن قمح

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية 120 ألف طن من قمح.

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وبين الإعلان الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" انه على من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينار أردني غير مستردة.



وبينت الوزارة أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء المقبل.