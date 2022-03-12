السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: نتوقع تسجيل حمل كهربائي يصل الى 3500 ميغاواط

الأمانة : جميع الطرق في عمّان سالكة

1277 أردنيا غادروا أوكرانيا لدول مجاورة و452 منهم وصلوا الأردن

الجيش الروسي يتقدم صوب كييف.. ويعلن خسائر أوكرانيا

راصد جوي يتوقع تساقطاً للثلوج وأجواء شديدة البرودة الثلاثاء القادم

قرار هام من التعليم العالي حول الرسائل الجامعية ومشاريع التخرّج

وفيات السبت 12-3-2022

السفيرة قعوار تثمن الدعم المقر للأردن في موازنة أميركا 2022

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحدد كميات السلع المباعة للمواطنين

مقترح بربط التعرفة الكهربائية بالأوقات والعطل - تفاصيل

السبت، 12-03-2022 11:27 ص

الحكومة تطرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن قمح

320221123846717517114


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية 120 ألف طن من قمح.

اضافة اعلان


وبين الإعلان الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" انه على من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينار أردني غير مستردة.


وبينت الوزارة أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء المقبل. 


واشترطت الوزارة احضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-
1-صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.
2-صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ فض العروض.
3-صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





إقرأ ايضا
622c7f4f423604236b368384

وزارة الزراعة المصرية: 10 ملايين طن إنتاج البلاد المتوقع من القمح العام الحالي

622c75f942360423b64cbb58

ليبيا يمكنها تعويض السوق بكميات تعادل النفط الروسي بعد 5-7 سنوات

1-109

روسيا تحذّر الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار الطاقة

622c6ba842360405635cc697

مواقع التواصل تمارس التطهير الرقمي تجاه كل ما هو روسي

622c6e31423604558c3dd488

وزارة المالية المصرية تكشف عن وضع مخزون القمح لنهاية العام

622c6b2f4c59b778263ff245

رئيس وزراء اليونان يخفض أسعار الغاز الأوروبية إلى النصف

أخبار متعلقة
428468_8_1645274247

الأزمة الأوكرانية وقرب رمضان.. كيف ستكون أسعار السلع في الأردن ؟

FMY4CEBXIAUkXbF

ما هي الأسواق البديلة عن أوكرانيا أمام الأردن لاستيراد السلع منها؟

90a0d384-6a88-4a9f-bd0d-6fd43a7827e1

خطة حكومية بشأن أسعار السلع في رمضان

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

اجتماع للجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية اليوم

1220212891818361954204

الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الخضار محليا

47-092537-how-drink-barley-benefits-slimming-health-2

مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن شعير