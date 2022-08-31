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الأربعاء، 31-08-2022 04:46 م

الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين

محروقات
 
 


الوكيل الاخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأربعاء الموافق 31 آب اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 أيلول المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي، 
 وتم الاخذ بالاعتبار تعهدات الحكومة سابقاً بأن يكون رفع أسعار المشتقات النفطية تدريجياً لحين الوصول إلى كلفها الفعلية بحسب أسعارها العالمية.

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وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار  5 فلسات وتخفيض سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار  70 فلسا، في حين انه عند تطبيق المعادلة السعرية  لمادتي الديزل والكاز وفقا للأسعار العالمية تبين وجود فارق في السعر مقداره نحو 160 فلسا لكل لتر، وللتخفيف على المواطنين وتماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار للوصول الى كلفها الحقيقة تقرر رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما. 


وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر أيلول 985 فلس/لتر بدلاً من 990 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1230 فلس/لتر بدلا من 1300 فلس/لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز  790 فلس/لتر بدلاً من 755 فلس/لتر.
 

 

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