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الخميس، 01-09-2022 09:10 ص

الحمل الكهربائي يستقر عند 3850 ميجا واط الأربعاء

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الوكيل الاخباري - استقر الحمل الكهربائي المسجل، مساء أمس الأربعاء، عند 3850 ميجا واط، وهو ذات الحمل المسجل مساء الثلاثاء الماضي, بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وارتفع الحمل الصباحي ليصل إلى 3800 ميجا واط والذي بلغ صباح الثلاثاء 3770 ميجا واط، فيما كان أقصى حمل كهربائي مسجل في المملكة في كانون الثاني الماضي، حيث بلغ 4010 ميجاواط.


وتوقعت شركة الكهرباء الوطنية ارتفاع حمل النظام الكهربائي خلال ذروة موجة الحر التي تؤثر على المملكة حاليا بنسبة 5 بالمئة، عن أعلى حمل تم تسجيله منذ بداية الصيف الحالي، وبنسبة 11 بالمئة عن أعلى مستوى سجل صيف العام الماضي، والذي بلغ 3330 ميجا واط.


يذكر أن شركة الكهرباء الوطنية قد رفعت جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.


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