هام من الضمان للمتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حول برنامج التقسيط

الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة انترناشونال سيرفيسيز (ليمتد الأردن)، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتسهيل خدمات الدفع الإلكتروني للمتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات و مستحقيهم من الأرامل والوالدين ضمن برنامج تقسيط الذي أطلقته المؤسسة من خلال ماكينات الدفع الخاصة بالشركة المنتشرة بأسواق ومتاجر المملكة.



ووقع الاتفاقية عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة، وعن (ليمتد الأردن) المدير الإداري والإقليمي للاكتساب في منطقة الشرق العربي يزن الخاروف.



و بموجب الاتفاقية المبرمة بين الجانبين ستوفر المؤسسة خدمة تقسيط المشتريات للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية عبر برنامج تقسيط، على أن تلتزم الشركة بإبرام اتفاقيات مع المنشآت التجارية والخدمية بهدف بيع السلع والخدمات للمتقاعدين ووفقا للآليات المتوافق عليها بين الجانبين، وتزويد مؤسسة الضمان بنسخ عن الاتفاقيات المبرمة مع المنشآت.



وتشمل الاتفاقية، دفع الأقساط الشهرية المستحقة للمنشآت والمحولة من قبل مؤسسة الضمان، على أن تتحمل الشركة كافة النفقات المترتبة على كافة الأنظمة والترتيبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالبرنامج بما في ذلك الأجهزة والأدوات والبرمجيات وأية متطلبات أخرى لازمة للتطبيق.



كما تضمنت التزام مؤسسة الضمان بتزويد الشركة بكافة بيانات المتقاعدين والتي تشمل الرقم الوطني ورقم الهاتف وسقف الرصيد المسموح به للتقسيط وأي أمور لازمة لتنفيذ هذا البرنامج، بالإضافة إلى اقتطاع المبالغ المستحقة على المتقاعدين وتوريدها للشركة وذلك في نهاية الشهر التالي لعملية الشراء ليتم تحويلها للتجار.



من جهته، قال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة، إن توقيع هذه الاتفاقية الجديدة يندرج ضمن إجراءات المؤسسة في تطبيق برنامج تقسيط لتمكين المتقاعدين الراغبين بالاستفادة من البرنامج، تقسيط مشترياتهم من السلع والخدمات على عدة دفعات شهرية، وتسهيل كافة الإجراءات الإلكترونية والفنية المرتبطة بها مثمنا تعاون (ليمتد الأردن) مع المؤسسة بهذا المجال بصفتها شركة وطنية ودورها مشهود على المستوى الوطني.



وأضاف أن سقف التمويل الذي يتم منحه للمتقاعدين المستفيدين من برنامج تقسيط يعادل ضعفي صافي الراتب التقاعدي، موضحا أن المتقاعدين الذين سبق وأن استفادوا من برامج التقسيط السابقة يمكنهم الاستفادة من برنامج تقسيط الحالي لشراء حاجياتهم من السلع والخدمات من المتاجر المعتمدة لدى المؤسسة بموجب هذه الاتفاقية.

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وأشار الى أن البرنامج يستهدف شريحة تشمل أكثر من (200) ألف متقاعد، وهذه الشريحة قابلة للتوسع مستقبلا، مؤكدا أن أبواب المؤسسة مفتوحة لكافة الشركات الوطنية الراغبة بالانضمام إلى برنامج تقسيط.

