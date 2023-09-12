الخزانة الأميركية: الإغلاق الحكومي يهدد بمخاطر اقتصادية

الوكيل الإخباري -

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حذّر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات على أكبر اقتصاد في العالم، وقد يؤدي إلى تراجع الطلب، في الوقت الذي توفر فيه السلطات موارد أقل للمواطنين، بحسب واشنطن بوست.وجاءت هذه التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخزانة والي أدييمو، في النادي الاقتصادي في نيويورك، بينما يلوح في الأفق إغلاق محتمل نهاية هذا الشهر.وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفدرالية بأكملها تقريبا.وهذه هي المرّة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تواجه فيها الولايات المتحدة حالة عدم يقين مالية خطيرة بسبب التجاذب السياسي.