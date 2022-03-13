الأحد 13-03-2022
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الأحد، 13-03-2022 12:52 م

الخزانة الأميركية: لا توجد عملة يمكن أن تنافس الدولار

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الوكيل الاخباري- قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الدولار ليس معرضاً لخطر فقدان مكانته كعملة احتياط مهيمنة في العالم نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفي ردها على أسئلة الصحافيين عقب خطاب ألقته في دنفر يوم الجمعة، قالت يلين: "لا أعتقد أن الدولار لديه أي منافسة جادة ومن غير المرجح حدوث ذلك لفترة طويلة".

حذر بعض المعلقين، بمن فيهم محلل أسعار الفائدة في مجموعة كريدي سويس، زولتان بوزار، من أن العقوبات التي تمنع وصول روسيا إلى احتياطياتها من العملات الأجنبية قد تدفع البلدان الأخرى بعيدًا عن الدولار.

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