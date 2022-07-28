الدخل والمبيعات: تعديل قانون سلطة العقبة هدفه توحيد الإدارة الضريبية

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الخميس، إن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021.الذي منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جاء بهدف توحيد الإدارة الضريبية مع المحافظة على المزايا والإعفاءات للمسجلين في منطقة العقبة الاقتصادية.

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كما جاء التعديل أيضا بهدف خدمة المكلفين والمستثمرين والتسهيل عليهم من حيث تبسيط الإجراءات المقدمة لهم وتسهيلها وإزالة أية تشوهات او اختلافات في أداء الخدمة الضريبية وكذلك للعمل على رفع كفاءة التدقيق وتطبيق معايير موحدة على جميع الملفات الضريبية وضمان تقديم الخدمة الضريبية للمكلفين بالسرعة والكفاءة المنشودة، وفق أبو علي.



وأضاف أبو علي في بيان صحفي أنه سيتم العمل على توحيد جميع ملفات المكلفين الضريبية في منطقة العقبة لخدمتهم من جهة واحدة بدلا من مراجعة أكثر من جهة لغايات التدقيق أو لسداد الضرائب.



