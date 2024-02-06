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الثلاثاء، 06-02-2024 08:28 ص

الدولار الأمريكي قرب ذروته في 3 أشهر والأسترالي يصعد بعد قرار المركزي

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الوكيل الإخباري - استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تضاؤل التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بقدر كبير هذا العام.

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بينما ارتفع الدولار الأسترالي بعدما قال البنك المركزي الأسترالي إنه لا يستطيع استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.


وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاما عند 4.355%، كما كان متوقعا، لكنه حذّر من أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة لكبح التضخم.


وعدل المستثمرون الرهانات على أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي، مع توقع الاقتصاديين بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من هذا العام.

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