الإثنين 19-06-2023
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الدولار يرتفع بعد أسبوع حافل للبنوك المركزية

 
الإثنين، 19-06-2023 10:21 ص

الدولار يرتفع بعد أسبوع حافل للبنوك المركزية

دولار


الوكيل الإخباري - صعد مؤشر الدولار، اليوم الاثنين، مقابل ستة عملات رئيسية أخرى 0.029 % فقط إلى 102.31، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في شهر عند 102 الذي لامسه يوم الجمعة. والأسواق المالية الأمريكية مغلقة اليوم بسبب عطلة.

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وفي أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه ألمح إلى إمكانية العودة إلى الزيادات لكبح التضخم.


ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الخميس مع ترك الباب مفتوحا أمام المزيد من الزيادات، واختتم بنك اليابان الأسبوع بقراره.


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