المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة

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أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سوف يرفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة ليصل إلى 4 % .وقد أعلن رفع معدل الفائدة، الذي يؤثر على المعدل الذي تقترض به البنوك التجارية من المركزي الأوروبي، خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية، ويعد هذا ثامن رفع لمعدل الفائدة من جانب البنك، الذي يسعى للسيطرة على معدل التضخم في منطقة اليورو، ويأتي قرار البنك بعد يوم من قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير، بعد أن رفعه 10 مرات متتالية.وكان التضخم قد ارتفع بمنطقة اليورو في أبريل، ما جعل رفع أسعار الفائدة مجددا ضرورة، وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم، بأن إجمالي الزيادة في الأسعار في دول اليورو ارتفع إلى 7 في المائة في أبريل، من 6.9 في المائة في مارس، بالتماشي مع توقعات خبراء استطلعت "رويترز" آراءهم.