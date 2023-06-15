الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

التربية تعلن التقويم المدرسي للعام المقبل والدوام يبدأ بـ 20 آب

المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة

الخارجية التركية تستدعي السفير السويسري لدى أنقرة

نصائح للمتنزهين.. خبير يكشف أماكن تواجد الأفاعي وأعراض اللدغ وطرق التعامل معها

المركزي يبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير

اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

بسعر يتراوح من 14 إلى 40 ألف دينار لكل مركبة.. إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالأردن قريباً

فرقاطة حربية روسية تحمل أقوى صاروخ تظهر في ميناء مصري

العدل: تنفيذ 32 حالة رقابية بالسوار الإلكتروني خلال أيار الماضي

إرجاء اجتماع نيابي لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى الأحد

 
الخميس، 15-06-2023 03:52 م

المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة

2202071-1793054757


الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سوف يرفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة ليصل إلى 4 % .اضافة اعلان


وقد أعلن رفع معدل الفائدة، الذي يؤثر على المعدل الذي تقترض به البنوك التجارية من المركزي الأوروبي، خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية، ويعد هذا ثامن رفع لمعدل الفائدة من جانب البنك، الذي يسعى للسيطرة على معدل التضخم في منطقة اليورو، ويأتي قرار البنك بعد يوم من قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير، بعد أن رفعه 10 مرات متتالية.

وكان التضخم قد ارتفع بمنطقة اليورو في أبريل، ما جعل رفع أسعار الفائدة مجددا ضرورة، وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم، بأن إجمالي الزيادة في الأسعار في دول اليورو ارتفع إلى 7 في المائة في أبريل، من 6.9 في المائة في مارس، بالتماشي مع توقعات خبراء استطلعت "رويترز" آراءهم.

إقرأ ايضا
254

البترول الكويتية: الطلب الصيني على النفط سينمو بالنصف الثاني من العام الحالي

25

هذه الدولة تشهد أكبر نزوح جماعي للمليونيرات عالميا في 2023

2523

ماذا يعني وقف الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة مؤقتا؟

254

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

2545

التضخم يعاود الارتفاع في السعودية إلى 2.8% خلال أيار

Capture_27

النفط يرتفع وبرنت يُسجل 73.4 دولاراً للبرميل

أخبار متعلقة
2523

ماذا يعني وقف الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة مؤقتا؟

254

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

2545

توقع رفع المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مجدداً بعد ايام

252

سعر الفائدة.. هل الاحتياطي الفيدرالي على وشك تكرار خطأ الماضي؟

LYNXNPEAAC0UH_L

لهذا السبب ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بقوة نحو الـ 2000 دولار للأوقية

474774

بنك يوزع مئات ملايين الدولارات على عملائه في بريطانيا