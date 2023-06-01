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الخميس، 01-06-2023 07:49 ص

المركزي الأوروبي يحذر: منطقة اليورو لم تنتصر على التضخم بعد

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الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم أن التضخم تباطأ في مايو في عدد من دول منطقة اليورو من ضمنها فرنسا، لكن المعركة ضد ارتفاع الأسعار لم تحسم بعد.

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وقال لويس دي غويندوس لدى عرضه آخر تقرير للبنك المركزي الأوروبي حول الاستقرار المالي على الصحافيين إن "بيانات التضخم اليوم وأمس كانت إيجابية" لكن "الانتصار على التضخم لم يتحقق بعد".


وأقر بأن تطور الأسعار يتبع مسارا "جيدا".


ووفقا لـ"الفرنسية"، تباطأ مؤشر أسعار المستهلك في مايو إلى 5.1 في المائة في فرنسا و3.2 في المائة في إسبانيا بوتيرة سنوية، بحسب بيانات موقتة.

 

كما تراجعت نسبة التضخم في ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إلى 6.1 في المائة على ضوء تراجع أسعار الطاقة، وفق أرقام موقتة نشرت اليوم.

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