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السبت، 21-11-2020 11:59 ص

الدولار يرتفع بفعل تصريحات وزير الخزانة الأميركي

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الوكيل الاخباري- ارتفع الدولار ،امس الجمعة، مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة في لندن، موقفا اتجاهه النزولي، حين دعا وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إلى إنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

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ويعيد تحرك منوشين تخصيص نحو 455 مليار دولار وُجهت إلى الخزانة إلى سبل إنفاق أخرى، لكن بعض المستثمرين ينتابهم القلق بشأن إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق.


ونزلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ التاسع من نوفمبر.


كما قال مجلس الاحتياطي إنه "سيفضل أن تظل الحزمة الكاملة من التسهيلات الطارئة التي جرى إنشاؤها خلال الجائحة تقوم بدورها المهم كمصد" في مواجهة نادرة مفتوحة مع الحكومة.


وقلص الإعلان التفاؤل الناجم عن تقارير ذكرت أن أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتفقوا على استئناف محادثات بشأن حزمة تحفيز أخرى مرتبطة بفيروس كورونا.


وسجل مؤشر الدولار 92.335 بحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش، ليستقر خلال يوم امس الجمعة بعد أن نزل أثناء الليل، ثم ارتفع مجددا مع فتح الأسواق الأوروبية. وعزا محللون أجواء الحذر إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.


لكن الدولار منخفض بنحو 0.5 بالمئة في الأسبوع، إذ تلقت المعنويات في سوق العملة الدعم من فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وإحراز تقدم صوب تطوير لقاح لمرض كوفيد-19.

 

المصدر: سكاي نيوز 



 




 

 


 

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