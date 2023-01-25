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الأربعاء، 25-01-2023 01:50 م

الدولار يرتفع وسط ترقب قرار الفيدرالي واليورو يتراجع

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الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار اليوم وسط تداولات هادئة مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل، بينما هبط اليورو من قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر.

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وتراجع اليورو 0.12 %  مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، وهو ما يقل قليلا عن مستوى 1.093 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة، والذي كان أعلى مستوى منذ أوائل مايو.

وارتفع الدولار 0.1 مقابل الين مسجلا 130.28 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 127.22 ين للدولار في 16 يناير.


وأدى انخفاض أسعار الطاقة العالمية وما نتج عنه من تباطؤ في تضخم الاقتصادات المتقدمة إلى تكهنات بأن يوقف الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى قريبا رفع أسعار الفائدة. ( الاقتصادية


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