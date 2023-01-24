لاغارد تؤكد استمرار رفع معدلات الفائدة بوتيرة ثابتة

الوكيل الإخباري - أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أنّ المؤسسة النقدية تعتزم المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة لمكافحة التضخّم الذي لا يزال مرتفعاً جداً في منطقة اليورو.

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وقالت لاغارد، خلال حفل استقبال لمشغّل بورصة فرانكفورت :"لا يزال يتعيّن على البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة بشكل كبير و بوتيرة ثابتة للوصول إلى مستويات تقييدية كافية والبقاء في هذه النقطة طالما كان ذلك ضرورياً".



وفي أقلّ من 6 أشهر رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية بـ 0.25 نقطة مئوية، في أعلى زيادة في تاريخه.



وأوضحت لاغارد : " علينا خفض التضخم وسنحقق هذا الهدف".



وذكّرت لاغارد بما قالته في منتدى دافوس الأسبوع الماضي بأنّ التضخم حاليا في اوروبا مرتفع جدا.



وتابعت : "هذا يبرر جزئيا بسبب ضعفنا أمام تطور الواقع الجيوسياسي للطاقة". ( سكاي نيوز )