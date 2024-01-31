الدولار يصعد قبل قرار الفيدرالي الأمريكي

الوكيل الإخباري - يتجه الدولار، اليوم الأربعاء، نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أيلول الماضي، بينما يتحرك الين الياباني صوب أكبر انخفاض في أكثر من عام مع ترقب المتعاملين قرار معدلات الفائدة الأمريكية اليوم.

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ودفع التباطؤ الحاد في التضخم بأستراليا الدولار الأسترالي للتراجع 0.5% إلى 0.6567 دولار أميركي، وارتفعت السندات مع مواصلة المستثمرين الرهان على خفض أسعار الفائدة.



وصعد الدولار 2.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا الشهر مع تقليص الأسواق توقعاتها بشأن سرعة وحجم خفض أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية .

