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الخميس، 15-12-2022 01:58 م

الدولار يعود للصعود بعد مفاجأة الفيدرالي

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الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية يوم الخميس، حيث ارتفع بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الليل وأشار إلى المزيد من الارتفاعات المقبلة، على الرغم من أن المكاسب محدودة قبل اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3 ٪ إلى 103.680، متجاوزًا أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.


وقد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنه قدم أيضًا رسالة متشددة بينما أعرب عن تصميمه على ترويض التضخم، مشيرًا إلى مزيد من الزيادات والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان مأمولًا في وقت سابق. ( investing

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