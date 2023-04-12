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الأربعاء، 12-04-2023 02:32 م

الدولار ينخفض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

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الوكيل الاخباري - انخفض الدولار اليوم قبيل إعلان قراءة التضخم التي تحظى بمتابعة كبيرة في وقت لاحق من اليوم والتي ستقدم مزيدا من المؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

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وبعد إعلان بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تتركز الأنظار الآن على تقرير التضخم وتتحرك العملة الأمريكية في نطاق ضيق قبيل الإعلان.


وارتفع الاسترليني 0.04 %  إلى 1.2432 دولار بينما زاد اليورو في أحدث معاملة بنسبة 0.1 %  مسجلا 1.0924 دولار.

 

وابتعدت العملتان عن أدنى مستوياتهما في أسبوع المسجلة يوم الإثنين.


وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.05 %  إلى 102.07.


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