الدولار ينخفض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

الوكيل الاخباري - انخفض الدولار اليوم قبيل إعلان قراءة التضخم التي تحظى بمتابعة كبيرة في وقت لاحق من اليوم والتي ستقدم مزيدا من المؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

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وبعد إعلان بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تتركز الأنظار الآن على تقرير التضخم وتتحرك العملة الأمريكية في نطاق ضيق قبيل الإعلان.



وارتفع الاسترليني 0.04 % إلى 1.2432 دولار بينما زاد اليورو في أحدث معاملة بنسبة 0.1 % مسجلا 1.0924 دولار.

وابتعدت العملتان عن أدنى مستوياتهما في أسبوع المسجلة يوم الإثنين.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.05 % إلى 102.07.