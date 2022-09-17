السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

الدولار ينخفض واليوان يتراجع دون مستوى رئيسي

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت

وفيات السبت 17-9-2022

الأمن :الإنتهاء من العثور على جميع المحاصرين تحت أنقاض عمارة اللويبدة

تفاصيل انقاذ احد الناجين بعد عشرين ساعة تحت الأنقاض باللويبدة

بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة الأردنية ومؤسسة التايمز للتعليم العالي

الامن العام يحقق بملابسات العثور على جثة في عمان

الأمانة: لم نستقبل أي طلب لأعمال صيانة في عمارة اللويبدة

مغادرة 8 مصابين بانهيار اللويبدة المستشفيات

شباب جرش ينظم معسكر مهارات كشفية

 
السبت، 17-09-2022 06:53 ص

الدولار ينخفض واليوان يتراجع دون مستوى رئيسي

دولارات 2


الوكيل الاخباري - انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف لكنه سجل مكاسب أسبوعية مع توقع المستثمرين أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية بقوة، بينما تراجع اليوان دون حاجز السبعة مقابل الدولار.

اضافة اعلان


وحقق الدولار مكاسب طفيفة بعد بيانات أميركية أظهرت تحسن معنويات المستهلكين في سبتمبر. وبلغت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلكين 59.5 في شهر سبتمبر أيلول، ارتفاعا من 58.6 في الشهر السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ القراءة الأولية لشهر سبتمبر 60.0.


وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، 0.1 بالمئة خلال اليوم إلى 109.68.


ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ عقدين عندما سجل 110.79 في وقت سابق من هذا الشهر. وارتفع المؤشر 0.6 بالمئة خلال الأسبوع ونحو 15 بالمئة في العام الجاري حتى الآن.


ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي وربما بمقدار 100 نقطة أساس.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
1663333332409

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

63246f46423604666e562b36

الأرجنتين ترفع سعر الفائدة 75%

6324460678f8e

فئات جديدة مستهدفة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

البنك الدولي

البنك الدولي يحذر من ركود محتمل العام المقبل

ذهب٢

الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من عامين عالمياً

الذهب ٣

أسعار الذهب في الأردن اليوم

أخبار متعلقة
1662552614983

ارتفاع الدولار عالميا

الذهب

أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار عالمياً

291521

الين يهبط لأدنى مستوى في 24 عاماً

1662468771071

ارتفاع أسعار الذهب عالميا 1 %

1989226-1564548716

الذهب يصعد عالمياً

image (2)

تراجع الدولار الأميركي عالميا