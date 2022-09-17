الدولار ينخفض واليوان يتراجع دون مستوى رئيسي

الوكيل الاخباري - انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف لكنه سجل مكاسب أسبوعية مع توقع المستثمرين أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية بقوة، بينما تراجع اليوان دون حاجز السبعة مقابل الدولار.

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وحقق الدولار مكاسب طفيفة بعد بيانات أميركية أظهرت تحسن معنويات المستهلكين في سبتمبر. وبلغت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلكين 59.5 في شهر سبتمبر أيلول، ارتفاعا من 58.6 في الشهر السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ القراءة الأولية لشهر سبتمبر 60.0.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، 0.1 بالمئة خلال اليوم إلى 109.68.



ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ عقدين عندما سجل 110.79 في وقت سابق من هذا الشهر. وارتفع المؤشر 0.6 بالمئة خلال الأسبوع ونحو 15 بالمئة في العام الجاري حتى الآن.



ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي وربما بمقدار 100 نقطة أساس.

سكاي نيوز