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الجمعة، 02-09-2022 03:38 م

تراجع الدولار الأميركي عالميا

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الوكيل الاخباري - تراجع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى في 20 عاما المسجل بالجلسة السابقة، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، وتباطؤ عمليات بناء مراكز شرائية جديدة، قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وبحسب وول ستريت جورنال، فقد توفر تلك البيانات أدلة قوية حول صحة أكبر اقتصاد العالم، بما سوف يؤدي إلى إعادة تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة على التوالي في أيلول الحالي.

وانخفض مؤشر الدولار اليوم الجمعة قرابة 0.5 بالمئة إلى مستوى 109.14 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 109.64 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 109.65 نقطة .

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