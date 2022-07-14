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الدولار يواصل ارتفاعه ويصل مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما

الخميس، 14-07-2022 12:34 م

الدولار يواصل ارتفاعه ويصل مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما

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الوكيل الاخباري - واصل الدولار الارتفاع الخميس، ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما أمام الين ويقترب من التعادل مع اليورو، وسط تكهنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.

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ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام 6 عملات بأكثر من 13% العام الحالي. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية اليوم إلى 108.500.


وصعد الدولار بأكثر من 1% أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3% إلى 139.18 ين للدولار.


وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاما. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5% خلال اليوم وهبط في أحدث تداول 0.3% ليسجل 1.00310 دولار.


وهبط سعر الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات الأربعاء ارتفاعا غير متوقع في الناتج المحلي في مايو/أيار.


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