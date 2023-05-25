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الخميس، 25-05-2023 09:09 ص

الدين الأمريكي يتجاوز الروسي بأكثر من 100 مرة

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الوكيل الإخباري - تبين من حسابات أجرتها "نوفوستي"، على أساس بيانات وزارات المالية الوطنية، أن حجم الدين العام الأمريكي في نهاية عام 2022، يساوي إجمالي ديون أكبر 13 دولة مثقلة بالديون.اضافة اعلان


ووفقا لهذه الحسابات، يتجاوز حجم الدين العام الأمريكي، مثيله الروسي بمقدار 107 مرات.

وللمقارنة، تم تحليل، مؤشر إجمالي الدين المباشر للحكومة المركزية (الفيدرالية) في نهاية الربع الرابع من عام 2022.

ووصل الدين الحكومي (العام) للولايات المتحدة العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 31.42 تريليون دولار، فيما كانت التزامات أكبر 13 دولة مثقلة بالديون أقل بمقدار 23 مليار دولار - 31.4 تريليون دولار.

في المركز الثاني في قائمة الديون العامة، تأتي اليابان بحجم ديون يبلغ 9.59 تريليون دولار، وتأتي الصين في المركز الثالث بـ 3.75 تريليون دولار،  وبلغت ديون الحكومة البريطانية بـ 3.03 تريليون دولار، بينما ديون الحكومة المركزية الإيطالية تغلق قائمة المراكز الخمسة الأولى بـ 2.88 تريليون دولار، بعد ذلك تأتي مجموعة فرنسا والهند وألمانيا وإسبانيا وكندا والبرازيل وكوريا الجنوبية وسنغافورة وأستراليا بإجمالي ديون 12.15 تريليون دولار.

في الوقت نفسه، بلغ الدين العام لروسيا العام الماضي 294.8 مليار دولار فقط، وهو أقل 33 مرة من مؤشر اليابان و 13 مرة أقل من مؤشر الصين. ( روسيا اليوم)

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