الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة أسهم السلع الفاخرة

الوكيل الاخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، بعدما عززت النتائج القوية لمجموعة "ريتشمونت" أداء قطاع السلع الفاخرة، فيما يعكف المستثمرون على تقييم بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا، بحثا عن مؤشرات حول خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

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وفيما يتعلق ببيانات التضخم، ارتفعت أسعار المستهلكين في إسبانيا 4.1 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى أبريل، بينما زاد التضخم في فرنسا 6.9 بالمئة، ليأتي التضخم في كل منهما متماشيا مع تقديرات الخبراء.



وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة ويتجه لتحقيق نتائج إيجابية طفيفة للأسبوع ككل.