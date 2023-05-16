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الثلاثاء، 16-05-2023 11:54 ص

مخاوف التخلّف عن سداد الدين الأمريكي تضغط على الدولار

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الوكيل الإخباري - استمر الضغط على الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تحت وطأة خطر تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل مؤشرات قليلة على انفراجه في الخلاف بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول رفع سقف الدين.

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وتخلى الدولار الأسترالي عن مكاسب صغيرة حققها في التعاملات المبكرة، وتراجع بعدما جاءت بيانات اقتصادية من الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا، أقل من توقعات المحللين.

وانتعش الدولار الأسبوع الماضي، بسبب تزايد الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً، وسط بيانات اقتصادية صينية ضعيفة، وبسبب القفزة المفاجئة في توقعات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

 

وتأثر المستثمرون خلال الأسبوع الجاري بالمناقشات الجارية حول سقف الدين، الذي قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن البلاد قد تصل إليه في الأول من حزيران القادم. ( سكاي نيوز )

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