النفط يستقر بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية

الوكيل الاخباري - استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

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وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي. وكان سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا قدره 900 ألف برميل.



تحرك الأسعار



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.09 بالمئة، إلى 74.98 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات، توازي 0.07 بالمئة، إلى 70.93 دولار، في الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات "رويترز".



من ناحية أخرى، أثارت بيانات اقتصادية من مخاوف النمو في الولايات المتحدة، إذ أظهرت بيانات مبيعات التجزئة ارتفاع بـ 0.4 بالمئة في أبريل، وهو ما يقل عن التقديرات بزيادتها 0.8 بالمئة.

سكاي نيوز