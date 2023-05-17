الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

النفط يستقر بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق من أوكرانيا

ارتفاع كبير على درجة الحرارة في المملكة اليوم

وفيات الأربعاء 17-5-2023

اليمن تستنكر حادث الاعتداء على السفارة الأردنية بالخرطوم

هزة ارضية في خليج العقبة

ولي العهد ينشر فيديو تلبيته دعوة الحاجة ترفة عبيدات

وفاة طالبة سقطت عن سطح مدرسة خاصة بالكرك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

 
الأربعاء، 17-05-2023 06:33 ص

النفط يستقر بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية

نفط8


الوكيل الاخباري - استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

اضافة اعلان


وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي. وكان سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا قدره 900 ألف برميل.


تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.09 بالمئة، إلى 74.98 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات، توازي 0.07 بالمئة، إلى 70.93 دولار، في الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات "رويترز".


من ناحية أخرى، أثارت بيانات اقتصادية من مخاوف النمو في الولايات المتحدة، إذ أظهرت بيانات مبيعات التجزئة ارتفاع بـ 0.4 بالمئة في أبريل، وهو ما يقل عن التقديرات بزيادتها 0.8 بالمئة.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
LYNXMPEBAT0DL_L

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة من جديد

هيئة الاوراق المالية 2

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع

252

35 % توقع ارتفاع الطلب على السفر عالمياً خلال الصيف الحالي

1684239883529

مسؤولو شركات: قطاع التعدين يمتلك فرصا كبيرة لزيادة مساهمته بالاقتصاد الوطني

64634b6e4c59b71b0f78e81b

الطاقة الدولية: صادرات الذهب الأسود الروسي عند أعلى مستوى

LYNXNPEE9K0ME_L

ملياردير إماراتي يدعو لإصدار عملة خليجية مُوحدة بالتعاون مع الأردن ومصر

أخبار متعلقة
1680165810847

مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط

image

أسعار النفط تتجه لتسجيل رابع خسائر أسبوعية

نفط8

انخفاض أسعار النفط عالمياً

25

إيطاليا: لا نتوقع صدمات كبيرة بأسعار الطاقة في 2023

نفط2

ارتفاع أسعار النفط عالمياً الأربعاء

نفط3

مخاوف رفع الفائدة تهبط بأسعار النفط عالمياً