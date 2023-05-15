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الإثنين، 15-05-2023 09:01 ص

مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط

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الوكيل الإخباري - تكبدت أسعار النفط خسائر في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مع تفوق تأثير مخاوف متعلقة بالطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين عالميين، على التفاؤل بخصوص قلة الإمدادات بفعل أي تخفيضات للإنتاج من مجموعة أوبك+ واستئناف الولايات المتحدة الشراء لاحتياطياتها.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا أو 0.9 % إلى 73.51 دولار للبرميل،

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.9 % إلى 69.42 دولار للبرميل.


وفي الأسبوع الماضي، انخفض الخامان لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول مدة تراجع متصلة على أساس أسبوعي منذ سبتمبر 2022، بفعل مخاوف من دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود بسبب وجود "احتمال كبير" لتخلف تاريخي عن سداد الدين في أول أسبوعين من يونيو.


وسعى المستثمرون لملاذات آمنة مثل الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز العملة الأميركية وجعل السلع الأولية المقومة بها أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.


وأعلنت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين للنفط منهم روسيا، في أبريل عن تخفيضات إضافية طوعية للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا ليصل حجم الخفض الكلي في الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا. ( سكاي نيوز )

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