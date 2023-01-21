الدين الأميركي يُقلق بايدن وينذر بأزمة مالية

الوكيل الإخباري - أكّد البيت الأبيض، أنّ الرئيس جو بايدن سيبحث قريبًا مع الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي في مسألة سقف الدين الأميركي وهو موضوع خلافي في واشنطن.

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وأكّدت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان أنّه سيتمّ في هذا اللقاء التطرّق إلى "مجموعة من المسائل"، مشدّدةً على أنّ هذه المحادثة تُشكّل "واحدة من المحادثات" التي تُجرى مع القادة البرلمانيّين مع بداية العام.



وقالت "من واجب هذا البلد وقادته تفادي فوضى اقتصادية".



من جهتها، حذّرت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين من أنّ التخلّف عن سداد الديون الأميركيّة سيؤدّي بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدّي إلى أزمة ماليّة عالميّة.



وقد بلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع سقف ديونها الذي حدّده الكونغرس، وأطلقت وزارة الخزانة "إجراءات استثنائية" الخميس، لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنّب التخلّف عن السداد، ريثما يتمّ التوصّل إلى اتّفاق سياسي. ( وكالات )