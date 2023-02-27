الدين العام في الأردن يرتفع 6 % حتى تشرين الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفع الدين العام في الأردن 6% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2022 ليبلغ 30.4 مليار دينار مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.



وأظهرت إحصاءات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الاثنين أن الدين الداخلي بلغ 14.25 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني، بينما سجل الدين الخارجي نحو 16.16 مليار دينار.



ويعادل الدين العام الأردني 88.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

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وغيرت وزارة المالية في 2021 طريقة احتساب الدين العام حيث استبعدت ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب 7.2 مليار دينار.