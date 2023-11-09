الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، اليوم الخميس، مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.



ووفق وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أمس الأربعاء، أدنى مستوياته منذ 19 تشرين الأول الماضي، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1953.50 دولار.

اضافة اعلان



وتجاوزت أسعار الذهب المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، بفعل زيادة الطلب.



وفيما يخص المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.41 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 869.70 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ عام 2018.

