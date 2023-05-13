الذهب ينخفض عالمياً مع وجود عدة مخاطر في السوق

الوكيل الإخباري - أغلقت العقود الآجلة للذهب عالمياً عند 2,015 دولار للأوقية، والعقود الفورية سجلت 2,010 دولار للأوقية.

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يشير المحللون إلى أن ارتفاع مؤشر الدولار هو السبب الرئيسي لتراجع جاذبية الذهب رغم وجود محفزات.



وتدفع هذه التغيرات وعدم اليقين في السوق إلى أن يرتبك صعود الذهب.



وما زالت هناك مخاطرا في السوق، مثل: احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود بنسبة 100% خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، وتوقف الفيدرالي عن رفع الفائدة، وتراجع الإيداعات للبنوك الأمريكية، وتقلص نشاط الإقراض في ظل مخاوف عن انهيار بنوك أمريكية أخرى.



ويترقب الذهب الأسبوع المقبل موعدًا مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي بين بيرنانكي في مؤتمر للبحوث.



كما ينتظر السوق بيانات مؤشر إمباير ستيت للتصنيع، ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والمنازل المبدوءة، وتصاريح البناء.



بجانب طلبات إعانة البطالة، ومؤشر التصنيع من فيدرالي فيلاديلفيا والمنازل القائمة. ( investing )