الذهب عالمياً يتراجع وشبح رفع الفائدة من جديد يهدد المعدن الأصفر

الوكيل الإخباري -

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تراجعت أسعار الذهب خلال التداولات اليوم الخميس، وذلك في ظل صمود الدولار وبعدما أدى التفاؤل بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية إلى تلاشي جاذبية المعدن.وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% إلى 1982 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.1% إلى 1979 دولار للأوقية.وبينت العديد من البيانات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة انها جاءت أقوى من المتوقع وهذا يؤدي إلى تصورات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما لن يتوقف عن رفع الفائدة وبالتالي سيؤدي شبح ارتفاع أسعار إلى هبوط للذهب.