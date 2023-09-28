الذهب عالمياً يحوم بالقرب من أدنى مستوى في 6 أشهر

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استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، على الرغم من أن الأسعار تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في 6 أشهر في الجلسة السابقة، بسبب ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة، حيث تنتظر الأسواق مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية للحصول على أدلة على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.وارتفعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفيفة إلى 1892 دولار للأوقية وبنسبة 0.05%، فيما صعدت العقود الفورية للذهب عند 1875 دولار للأوقية.وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر الدولار عند 106.382 نقطة.