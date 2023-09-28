الخميس 28-09-2023
الوكيل الاخباري

وفاة الطفل يوسف فريحات

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

دولة عربية تتعرض اليوم لزلزال بقوة 4.7 ريختر

صدور إرادتين ملكيتين

وزارة الخارجية تعين سفيان القضاة ناطقا رسميا باسمها

دهس مواطن على طريق الحزام جنوب عمّان

قطع الكهرباء عن مناطق في العقبة الاثنين المُقبل

الأمن للمواطنين: أظهروا الفرح بشكل حضاري

76 % زيادة مستوردات الأردن من النفط العراقي خلال 8 أشهر

النفط يصعد بدعم تراجع المخزونات الأميركية وشح المعروض العالمي

 
الخميس، 28-09-2023 10:24 ص

الذهب عالمياً يحوم بالقرب من أدنى مستوى في 6 أشهر

LYNXNPEB6Q0SB_L


الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، على الرغم من أن الأسعار تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في 6 أشهر في الجلسة السابقة، بسبب ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة، حيث تنتظر الأسواق مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية للحصول على أدلة على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفيفة إلى 1892 دولار للأوقية وبنسبة 0.05%، فيما صعدت العقود الفورية للذهب عند 1875 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر الدولار عند 106.382 نقطة.



إقرأ ايضا
920232393821647327678

في ادنى معدلاتها منذ اشهر .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب محلياً

2275251-1917036469

الصين تدشن أول خط للقطارات فائقة السرعة وعابرة للمحيط

fac23cb4-uxgk3odx-1

10 % نمو صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال 6 أشهر

89668b31bedb4f78962c74f1af8108d6_18

معدل البطالة للسعوديين يهبط إلى 8.3%

mBst7V4aSfE9Rc7cukSPyQl4QHWzGGnNAOcn1lxy

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الخميس

111-10

76 % زيادة مستوردات الأردن من النفط العراقي خلال 8 أشهر

أخبار متعلقة
LYNXMPEA5N0EK_L

الذهب عالمياً يهبط بقوة

2268886-2119845873 (1)

الدولار يحافظ على استقراره قبيل قرار الفائدة

LYNXMPEE5R1AR-ORUBS_L

انخفاض على أسعار الذهب عالمياً

15f1a841-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.-1

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وترقب لقرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة

LYNXMPEE0G158_L

بيانات إعانات البطالة الأمريكية تصدر مخالفة للتوقعات والذهب يهبط عالمياً

Gold_800x533_L_1629277477

الذهب عالمياً يتقلب صعوداً وهبوطاً وترقب لقرار الفائدة