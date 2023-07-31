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الإثنين، 31-07-2023 09:25 ص

الذهب عالمياً يتجه لتحقيق أكبر مكاسب في 4 أشهر

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الوكيل الإخباري - تتجه أسعار الذهب يوم الاثنين إلى تحقيق أكبر مكاسب لها في 4 أشهر مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1954.79 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1953.80 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "تشعر الأسواق بأنها متأكدة من تقييمها بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي رفع أسعار الفائدة أو يقترب من إنهائها في ظل إشارة جميع تقارير التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة إلى تراجع التضخم بوتيرة أسرع".

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