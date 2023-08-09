ارتفاع العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية

الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية اليوم الأربعاء.

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وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1,963.90 للأونصة، بارتفاع نسبته 0.20%.



تومت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع USD1,964.55 للأونصة.



وهبطت عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.07%



في الوقت نفسه ارتفع سعر الفضة لشهر سبتمبر بنسبة 0.67% لتتم المتاجرة به على USD22.96 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر سبتمبر بنسبة 0.47% لتتم المتاجرة به على USD3.80 للرطل.