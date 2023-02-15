الذهب عالمياً يهوي وسط مخاوف حيال الفائدة بعد ارتفاع التضخم

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تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر 2021 مما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية.وانخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.5 % إلى 1845.96 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هوت لأدنى مستوياتها منذ أوائل كانون الثاني الماضي.وخسرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 % إلى 1856.60 دولار.ويثني ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين عن وضع أموالهم في أصول لا تدر عائدا مثل الذهب.