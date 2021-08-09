الإثنين 09-08-2021
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الإثنين، 09-08-2021 11:48 ص

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر

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الوكيل الاخباري- تراجع سعر الذهب لأقل مستوى في ما يزيد عن أربعة أشهر، يوم الاثنين، فيما أججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع، ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1744.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4% إلى 1684.37 دولار، وهو أقل مستوى منذ 31 آذار/ مارس الماضي، نتيجة مبيعات لوقف الخسائر. وكانت التعاملات ضعيفة نظرا لعطلة في طوكيو وسنغافورة.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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