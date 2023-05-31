الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

انتهاء دوام المؤسسات الحكومية اليوم بمناسبة زفاف ولي العهد

نمو الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في الربع الأول

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تفرح بالحسين - صور

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر

الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين 90 بقيمة 5 قروش والديزل 4 قروش لكل لتر

عشائر الأغوار الشمالية تواصل ليالي الفرح ابتهاجاً بزفاف ولي العهد

انخفاض معدل البطالة في الأردن بالربع الأول من 2023

113 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة

بث مباشر اليوم لحفل العشاء "القرا" بمناسبة زفاف ولي العهد

 
الأربعاء، 31-05-2023 09:56 ص

الذهب يرتفع عالمياً ويحافظ على بريقه رغم صعود الدولار

332


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ولكنها في طريقها لتحقيق انخفاض شهري، حيث أدى التقدم في صفقة سقف الديون الأمريكية والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة إلى زيادة تعزيز الدولار وتآكل وضع الملاذ الآمن للسبائك خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتجاوز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1980 دولار للأوقية.

اضافة اعلان

 

فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.14% إلى 1962 دولار للأوقية.

 

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% إلى 104.305 نقطة.


إقرأ ايضا
2192761-2053324617

نمو الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في الربع الأول

25452

نمو اقتصاد فرنسا 0.8%

74F6A042-C068-49D4-BCD6-E05AD4D75A22

الليرة السورية تنخفض .. 8150 ليرة تساوي دولاراً واحداً

f8c4f9b5-c682-482a-8bd2-84fbb5cf5bf1

تصريح من عضو في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول رفع الفوائد مجدداً

252

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من وقوع حادث بمحطة زابوريجيا النووية

الليرة-التركية-والدولار-1024x632

الليرة التركية تتراجع مجـددا أمام الدولار

أخبار متعلقة
5202322122521128185377

أزمة سقف الدين الأميركي تحد من الاتجاه الصعودي للذهب عالمياً

LYNXMPEA660DP_L

الذهب يهبط عالمياً وترقب لنتائج مناقشات سقف الدين الأمريكي

LYNXMPEB0P0G3_L

الذهب عالمياً يتراجع وشبح رفع الفائدة من جديد يهدد المعدن الأصفر

new_196913_2403

قبيل بيانات التضخم.. الذهب عالمياً يسجل تراجعا مع بدء التداولات

LYNXMPEB0P0G3_L

الذهب يصعد عالمياً

ذهب

انخفاض أسعار الذهب عالميا من أعلى مستوياته القياسية