الذهب يرتفع عالمياً ويحافظ على بريقه رغم صعود الدولار

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ولكنها في طريقها لتحقيق انخفاض شهري، حيث أدى التقدم في صفقة سقف الديون الأمريكية والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة إلى زيادة تعزيز الدولار وتآكل وضع الملاذ الآمن للسبائك خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وتجاوز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1980 دولار للأوقية.



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فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.14% إلى 1962 دولار للأوقية.



وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% إلى 104.305 نقطة.

