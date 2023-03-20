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الإثنين، 20-03-2023 10:36 ص

الذهب يصعد عالمياً مع عودة مخاوف أزمة القطاع المصرفي

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الوكيل الإخباري - استعادت أسعار الذهب بعض المكاسب يوم الاثنين ومحت جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق وسط عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل أوسع.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1988.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه 1%في وقت سابق من الجلسة.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 1994.10 دولار.

وزاد الدولار 0.1 % مما يجعل المعدن الأصفر باهظ التكلفة للمشترين في الخارج. 

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