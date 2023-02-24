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الجمعة، 24-02-2023 01:51 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا

ذهب


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الجمعة، مع قلق المستثمرين من أن بيانات اقتصادية أميركية حديثة جاءت أقوى من المتوقع قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمواصلة رفع معدلات الفائدة لفترة أطول.

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وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع الناتج الإجمالي الأميركي المعدل زاد بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع السابق.


وذلك جاء بالتزامن مع انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.


انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1821.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1831.00 دولار.


ومن المرجح أن يهبط الذهب للأسبوع الرابع على التوالي وقد هبط بنحو واحد بالمئة في هذه الفترة.


وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بنسبة 3.7 بالمئة، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 بالمئة.


وتقارير الخميس هي الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة لفترة أطول.


ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.


وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.19 دولار للأونصة، كما هبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 944.32 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1438.19 دولار للأونصة.

 

سكاي نيوز









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