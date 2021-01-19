الذهب يصعد مع تراجع الدولار

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتصعد من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار فيما تلقى الذهب الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز المالي.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1837.79 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر الماضي عند 1809.90 دولار الذي بلغه أمس الاثنين.



فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1839.40 دولار للأونصة.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى "سي إم سي" ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.



ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ.



وبدأت العملة الأمريكية العام بارتفاع بنحو اثنين بالمئة مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في استجابة لخطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار.

المصدر : روسيا اليوم



