الذهب يفقد بريقه في مصر.. موجة خسائر قاسية

الوكيل الاخباري- واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المصرية خلال الأيام الماضية، لتتماشى مع الانخفاضات العالمية التي شهدتها أسعار المعدن النفيس.



عالمياً، نزل سعر الذهب إلى مستويات هي الأدنى في 6 أسابيع مقابل صعود الدولار وسط توقعات بأن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في مارس 2022، وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.17% إلى مستوى 1790.1 دولار عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، لتسجل تراجعاً أسبوعياً بنحو 2.5%.



وفي مصر، شهدت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً خلال الـ 48 ساعة الماضية لتخسر الأسعار قرابة 17 جنيها لجميع الأعيرة المتداولة.



ووفق شعبة الذهب، فقد هبط غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر بنسبة 2.1% إلى مستوى 787 جنيهاً، مقابل نحو 804 جنيهات في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي فاقداً نحو 17 جنيهاً خلال 48 ساعة فقط.

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