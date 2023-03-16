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الخميس، 16-03-2023 10:48 ص

الذهب يهبط عالمياً متأثراً بازمة القطاع المصرفي

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، على الرغم من تراجع مؤشر الدولار، بجانب استعداد المتداولين لمزيد من التطورات بشأن أزمة القطاع المصرفي بعد أن أصبح بنك "كريدي سويس" هو المحرك للأسواق خلال الساعات القليلة الماضية.

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وانخفض الذهب الفوري 0.1% إلى 1917 دولارًا للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5% إلى 1921 دولار للأوقية.

 

وأعلن المصرف السويسري منذ قليل اقتراضه 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري، البنك المركزي، لتأمين الودائع لديه.

 

ويأتي الإعلان بعد يوم تداول عاصف، يوم الأربعاء، ضربت موجة بيع قطاع المصارف العالمي، وتسببت في هبوط اجتاح الأسواق على مستوى العالم.

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