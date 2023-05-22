الذهب يهبط عالمياً وترقب لنتائج مناقشات سقف الدين الأمريكي

الوكيل الإخباري - تحولت أسعار الذهب عالمياً للانخفاض بعدما كانت مرتفعة من قليل، اليوم الاثنين، وذلك في ظل ترقب الأسواق لما ستسفر عنه المناقشات المطولة حول سقف الديون الأمريكية وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي دعمت الأسعار يوم الجمعة.

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ويلتقي الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس النوّاب كيفن مكارثي، اليوم الاثنين، لمواصلة المفاوضات حول ملف سقف الدين الأميركي.



وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.22% إلى 1977 دولار للأوقية.



وهبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.15% إلى 1975 دولار للأوقية.

