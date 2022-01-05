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الأربعاء، 05-01-2022 12:37 م

الرواجبة: السوق السورية مهمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات

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الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية لديها خبرات كبيرة تؤهلها بجدارة لدخول السوق السورية، والاستفادة من توجه البلاد نحو الرقمنة.اضافة اعلان


وقال في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته بفعاليات المعرض الاردني للتجارة والخدمات، المقام بالعاصمة دمشق إن السوق السورية من الأسواق المهمة لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية، مشيرا إلى قصص نجاح حققتها شركات اردنية في العديد من دول العالم.

وبين أن مشاركة العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات بفعاليات المعرض يشكل فرصة قوية للقطاع لتعريف الجانب السوري من القطاعين العام والخاص بما توفره من منتجات متقدمة ومتطورة مع توجه الحكومة السورية نحو التحول الرقمي.

وأكد وجود اهتمام كبير من الجانب السوري للاستفادة من خبرات شركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية والخدمات والحلول التي توفرها، موضحا أن سوريا تحتاج لخدمات البرمجيات والأمن السيبراني والتطبيقات المواكبة للتطورات التكنولوجية التي شهدها العالم بالفترة الاخيرة.

وأشار إلى سلسلة لقاءات تم عقدها مع شركات سورية أبدت اهتمامها ورغبتها بالتعامل مع الشركات الاردنية لتنفيذ مشاريع في مجال التحول الرقمي، مؤكدا أن العديد من الشركات العالمية استثمرت بالأردن وفتحت مكاتب اقليمية لها.
واوضح اهمية السوق السورية بالنسبة للأردن، خصوصا مع القرب الجغرافي والعلاقة المميزة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، مبينا أن السوق السورية تعتبر هدفا بالنسبة للشركات الاردنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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