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الإثنين، 13-12-2021 11:59 ص

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية سجلت ارتفاعاً في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول. 

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وبينت الوزارة في نشرتها الاسبوعية، انه سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 719.2 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 676 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 6.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 743.8 دولار للطن مقابل 700.1 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.2%، وارتفع سعر الديزل من 605.5 دولار للطن الى 637.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.3%، كما ارتفع سعر الكاز من 633.4 دولار  للطن الى 663.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، بينما ارتفع سعر زيت الوقود من 387 دولار للطن الى 403.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2%.


من جهة أخرى انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الأول إلى 761.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين ثاني الماضي والذي بلغ 838.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9.2% .


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 74.7 دولار للبرميل مقابل 71.5 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

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