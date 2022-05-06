الجمعة 06-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التربية تكشف طبيعة دوام الطلبة بعد عطلة عيد الفطر

لهذه الأسباب... لا يمكنك تخطي وجبة الافطار

مفاجأة غير متوقعة حول ثروة أصالة .. كم تبلغ؟

تحرك مصري بعد قرار أمريكا رفع الفائدة

الروبل الروسي يحقق ارتفاعات قياسية وعملة عربية تتصدر العملات المتراجعة أمام الدولار

كم تبلغ قيمة الزيادة المنتظرة على رواتب متقاعدي الضمان؟

صندوق المعونة يحذر من صفحات مزورة تقوم بالتحايل على المواطنين

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الجمعة والسبت- تحذيرات

مصر.. تحذير من موجة حارة قوية

إليكم حقيقة تعرض نجم كسر عضم لحادث سير

الجمعة، 06-05-2022 02:12 م

الروبل الروسي يحقق ارتفاعات قياسية وعملة عربية تتصدر العملات المتراجعة أمام الدولار

6274fa214c59b7164446f11a


الوكيل الاخباري- كشف رسم بياني لـ"رويترز" عن أن العملة الروسية تصدرت العملات التي صعدت أمام نظيرتها الأمريكية في غضون عام، كذلك أظهر الرسم أن الجنيه المصري تصدر العملات التي انخفضت مقابل الدولار.

ووفقا للرسم البياني فإن الروبل الروسي سجل ارتفاعا مقابل الدولار بنسبة 15.1% على أساس سنوي، وبذلك تصدر العملات التي صعدت مقابل العملة الأمريكية.

ويتم تداول العملة الروسية اليوم (06 مايو 2022) عند مستوى 67 روبلا للدولار، وللمقارنة فقد تم تداول العملة في نفس اليوم قبل عام عند مستوى 74 روبلا.

وتراجعت العملة الروسية في النصف الثاني من شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار، وبعد إعلان البنك المركزي الروسي الشهر الماضي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا بدأ الروبل بالتعافي.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الروبل الروسي أمام الدولار خلال عام:

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
627504944c59b72f3e2e3c24

تحرك مصري بعد قرار أمريكا رفع الفائدة

420152184749

لأول مرة في تاريخ مصر.. الذهب يصل لمستوى غير مسبوق

33-8

مشروع الغاز النيجيري يؤجج الصراع بين الجزائر والمغرب

6273c92742360441217ff29a

بوريل يتحدث عن موقف الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي

6273b3ca4c59b76894349d65

لماذا يصعد الروبل الروسي رغم فرض الغرب عقوبات اقتصادية؟

4202226172241207408243

أوبك+ تقرر زيادة الإنتاج 432 ألف برميل في يونيو وفق المتفق عليه سابقاً

أخبار متعلقة
6273b3ca4c59b76894349d65

لماذا يصعد الروبل الروسي رغم فرض الغرب عقوبات اقتصادية؟

420221416818777550196

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

625de2a966ac1

ما هي القيمة العادلة للجنيه المصري مقابل الدولار؟

625961c94c59b72a3633a9ab

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره السابقة

624e8ebc42360460a92f7d67

للمرة الأولى في نحو 8 أسابيع.. الدولار يهبط دون مستوى 75 روبلا

624d702f42360442a60ba453

للمرة الأولى.. روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار