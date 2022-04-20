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الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

الأربعاء، 20-04-2022 02:24 م

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

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الوكيل الاخباري-   ارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام نظيرتيها الأوروبية والأمريكية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجرى تدوال الدولار دون مستوى 79 روبلا.

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وبحلول الساعة 11:06 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 36 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 78.14 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع كوبيكا إلى 84.15 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو

وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.67% إلى 2301.97 نقطة، في حين تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.08% إلى 931.09 نقطة.

وفي مطلع الأسبوع الجاري سمح البنك المركزي الروسي للبنوك في روسيا ببيع الدولار الكاش (نقدا) للأفراد، وذلك بعد أن حظره سابقا في شهر مارس الماضي جراء الضغوطات التي تعرضت لها العملة الروسية.

 

روسيا اليوم

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