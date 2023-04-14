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الجمعة، 14-04-2023 12:04 م

الروبل بديلا عن الدولار!

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الوكيل الإخباري- يرى مسؤول بالبنك الدولي، أن الروبل يمكن أن يصبح بديلا للدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح، مشيرا إلى أن تسويات الروبل ستحفز تنمية صادرات التكنولوجيا الفائقة في روسيا.

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وقال مسؤول روسيا في البنك الدولي رومان مارشافين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الجمعة: "برأيي الشخصي، يمكن أن يصبح الروبل بديلا عن الدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح، فلدينا كل المقومات لذلك".

وبحسب الخبير، فإن المتطلبات الأساسية لذلك هي وجود أدنى من مستويات الدين العام لروسيا في العالم وميزان تجاري إيجابي، فضلا عن استقرار النظام السياسي "الذي لا يمكن أن يتباهى به المصدرون الحاليون للعملات الاحتياطية، الذين يواجهون خطر الإفلاس".

وأشار الخبير في المقابلة التي عبر فيها عن آرائه الشخصية وليس الموقف الرسمي للبنك الدولي، إلى أن المستقبل سيكون للتعاملات بالعملة الروسية ما سيحفز تنمية القدرات الإنتاجية داخل روسيا ونمو صادراتنا من التكنولوجيا الفائقة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، كشف المسؤول عن أن مساهمي البنك الدولي قلقون بشأن مشاكل القطاع المالي الأمريكي، وقال في تعليقه ردا على سؤال حول تداعيات انهيار بنوك في الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي: "هذا الموضوع يقلق حقا مساهمي البنك الدولي، على الرغم من أن الأزمة المصرفية في حالة حدوثها لن تؤثر على استقرار البنك الدولي".

ولفت الخبير إلى أن نموذج عمل البنك الدولي يختلف عن نموذج عمل مؤسسات الإقراض التجاري التقليدية، وقال: "بالطبع، يمكن أن ينمو الطلب على موارد البنك الدولي من المقترضين بشكل حاد، كما حدث خلال أزمة عام 2008. ولهذا السبب يحاول البنك إيجاد موارد داخلية إضافية لمساعدة عملائه عندما يتدهور وضع الاقتصاد الكلي".

 

روسيا اليوم

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