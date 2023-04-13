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الخميس، 13-04-2023 07:40 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط5


الوكيل الاخباري - انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام نفط خلال الدورة الآسيوية يوم الخميس.

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حسب بورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في مايو على 83.16 دولار للبرميل وقت كتابة الخبر, انخفض بنسبة 0.12%.


لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض 83.04 دولار للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على 79.37 دولار والمقاومة على 83.53 دولار.


عقود مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.06% للمتاجرة به على 101.23 دولار .


في الوقت نفسه على نايمكس, هبط سعر نفط برنت لشهر يونيو بنسبة 0.17% لتتم المتاجرة به على 87.18 دولار للبرميل, بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف على 4.02 دولار للبرميل.

 

وكالات


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